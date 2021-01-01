أين الهلال بدون جوميس؟ .. احذر "الفرد والحمدان" يستعدان

جوميس .. الأسد الذي هز زئيره الدوري السعودي

أسد فرنسي جاء ليرعب الجميع داخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بزئيره، وأصبح المهاجم المفضل لجماهير الهلال خلال السنوات الأخيرة بعد أهدافه الهامة خلال العامين الماضيين، ليكون واحدًا من أفضل المحترفين الذين ظهروا في تاريخ الدوري السعودي.

بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال، خاض مع الزعيم حتى الآن منذ انضمامه له في أغسطس 2018، 104 مباراة أحرز خلالهم 80 هدفًا وصنع 14 آخرين في جميع البطولات وأصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الزعيم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليسطر اسمه في تاريخ النادي.

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أين سيكون الهلال في الموسم الحالي بدون جوميس؟

الهلال يتواجد حاليًا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، في المركز الـ3 برصيد 33 نقطة من 17 لقاء حيث حقق الفوز في 9 وتعادل في 6 وتلقى هزيمتين، أحرز لاعبيه 30 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفًا.

الفرنسي ساهم مع الهلال في الموسم الحالي حتى الآن في 16 هدفًا بواقع تسجيل 12 منها 4 في المباراة الأخيرة أمام العين، بالإضافة إلى صناعة 4 أهداف، ونرصد لكم خلال السطور التالية أين سيتواجد الهلال في حالة حذفنا لمساهمته مع الزعيم سواء بالأهداف أو صناعتها ..

سيخسر الهلال نقطتين أمام ضمك بالجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كانت النتيجة الأصلية للمباراة فوز الزعيم بهدفين دون رد، بهدفين جوميس ففي حالة حذفهم سيحصل على نقطة واحدة فقط بدلًا من 3.

أمام الاتفاق حقق الهلال الفوز بهدفين دون رد في الجولة الرابعة، من صناعة جوميس ليفقد الزعيم نقطتين.

أمام النصر في الجولة الخامسة أيضًا يخسر الهلال نقطتين بدون جوميس، حيث أحرز هدف وصنع الآخر، في فوز الزعيم بهدفين دون رد.



هدفا جوميس في مرمى الوحدة والقادسية لم يؤثرا في نتيجة الفريق حيث خسر الزعيم المباراة الأولى وحقق الفوز في الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويفقد الهلال نقطة أمام الباطن في الجولة 12 حيث انتهت نتيجة اللقاء بهدفين لكل فريق، وبحذف هدف جوميس سيخسر الزعيم اللقاء ويفقد النقطة.

هدف الفرنسي في مرمى التعاون غير مؤثر حيث فاز الفريق بهدفين دون رد، وأخيرًا رباعيته في العين غير مؤثرة لفوز الزعيم بـ5 أهداف نظيفة.

فالبنظر لتأثير جوميس، نجد أن الهلال بدون يفقد 7 نقاط، وسيهبط عدد النقاط إلى 26 نقطة بعدما كان 33، ليكون في المركز الخامس بدلًا من مركزه الحالي وهو الثالث.

احذر الأسد عاد @BafGomis 🔥🦁



جوميز يسجل سوبر هاتريك في مرمى العين. 👏⚽️#الهلال_العينpic.twitter.com/bPMD2v1hDx — موقع جول السعودي (@GoalSA) February 9, 2021

لكن هناك تحذير شديد اللهجة للفرنسي، بسبب تواجد لاعبان على أتم الاستعداد للانقضاض على التشكيل الأساسي، في حالة تراجع مستواه خلال الفترة المقبلة كما كان في بدايات الموسم، وهم صالح الشهري وعبدالله الحمدان.

هل يهدد الفرد والحمدان مسيرة جوميس؟

الثنائي صالح الشهري وعبدالله الحمدان يعدان كنزًا لهجوم نادي الهلال في المستقبل، حيث يمتلكان الكثير من القدارات تجعلهم قادران على قيادة هجوم الزعيم خلال السنوات المقبلة في حالة ابتعاد جوميس عن مستواه.

صالح الشهري "الفرد" واحدًا من أبرز اللاعبين البدلاء الذي ساهم بشكل كبير في أكثر من مباراة مع الهلال في الموسم الحالي حيث تمكن من إحراز 4 أهداف خلال 16 مشاركة منها 14 بديلًا و2 بشكل أساسي.

أما عبدالله الحمدان الذي أطلق عليه لقب الصقر مهاجم الهلال الجديد المنتقل حديثًا من الشباب، ساهم مع الليوث في 10 أهداف صنع 8 وأحرز هدفان، ويمتاز أنه يلعب في مركزي الجناحان والمهاجم الصريح الذي يجعله مرنًا في تشكيل أي مدرب.