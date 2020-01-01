رسميًا - الأهلي يتعاقد مع السنغالي بادجي

الأهلي يدعم هجومه بالتعاقد مع السنغالي بادجي

أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد رسميًا مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي دعم هجومه بضم السنغالي بادجي، بناء على طلب من المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد قناعته بالمغربي وليد أزارو.

أليو بادجي وقع على عقود مع النادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، وذلك لتدعيم هجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة.

أليو بادجي الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، سيحصل على 715 ألف يورو في الموسم، ما يعادل 800 ألف دولار، في صفوف النادي الأهلي.

صفقة بادجي ستكلف النادي الأهلي مبلغ 1.2 مليون يورو، لصالح نادي رابيد فيينا النمساوي، سيحصل عليهم خلال موسمين.

وانتقل بادجي إلى رابيد فيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من صفوف يورجوردينس السويدي، مقابل مليون ونصف المليون يورو.

الجنايني: لسنا طرفًا في أزمة مشاركة الزمالك بـ كأس السوبر الإفريقي

ويسعى الأهلي للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بجانب مسيرته الرائعة محليًا في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.