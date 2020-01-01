الجنايني: لسنا طرفًا في أزمة مشاركة الزمالك بـ كأس السوبر الإفريقي

رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يتحدث عن رفض الزمالك لمواجهة كأس السوبر الإفريقي.

علق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، على أزمة نادي الزمالك، والاتحاد الإفريقي، بشأن مباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام الترجي التونسي.

إدارة الزمالك أعلنت منذ أيام، رفضها خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، اعتراضًا على إقامتها في قطر.

وجاء تعليق الجنايني على الأزمة عبر شاشة "القاهرة والناس": "الاتحاد ليس طرفًا في الأزمة، والأمر يتعلق بنادي الزمالك فقط، وهم أصحاب القرار".

مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد في أكثر من مناسبة، أنه لن يذهب إلى قطر، لمواجهة الترجي التونسي، منتظرًا قرار الجهات الأمنية.

رئيس الزمالك : لن نلعب السوبر الإفريقي في قطر حتى لو هبط فريقي للدرجة الثالثة

ومن جهته، حذر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة الزمالك، بعدم خوض المباراة، حيث سيتم تطبيق القانون واللوائح على أي فريق لن يشارك في مباراة كأس السوبر.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، لتقام يوم 14 فبراير المقبل، في العاصمة القطري الدوحة.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبينما يلعب الترجي التونسي بصفته دوري أبطال إفريقيا.