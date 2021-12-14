رسميًا: إعلان الحكم النهائي في قضية تزوير اختبار سواريز

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد نجا رسميًا من أزمة تزوير اختبار اللغة الخاص بالأوروجوياني لويس سواريز.

سواريز ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2020، بعد قرار الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني السابق بإنهاء مسيرة المهاجم المخضرم في ملعب "كامب نو".

ماذا حدث؟

توجه سواريز إلى مدينة تورينو للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية، تمهيدًا لحصوله على الجنسية الإيطالية على الأقل على المستوى الرياضي.

وبعد توجيه اتهامات إلى كبار الموظفين في يوفنتوس بتسريب الاختبار إلى سواريز، رفض مكتب المدعي العام الاتحادي الإيطالي رسميًا القضية، بسبب عدم ظهور أدلة كافية لإثبات سلوك غير قانوني.

وانتهت بذلك العلاقة المعقدة المتعلقة باختبار مستوى "B1" للغة الإيطالية الذي خضع له سواريز في جامعة بيروجيا للأجانب في سبتمبر 2020، حيث كان مهاجم برشلونة السابق على وشك الانضمام إلى يوفنتوس.

وبعد انهيار صفقة انتقاله إلى يوفنتوس على خلفية قضية تزوير الاختبار، قرر سواريز الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، وساعده على الظفر بلقب الدوري الإسباني في موسم 2020-21.

ما هو تعليق الاتحاد الإيطالي؟

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن إغلاق القضية في بيان مقتضب عبر موقعه على شبكة الإنترنت.

وجاء في البيان:"لم تظهر عناصر كافية لإثبات السلوك غير القانوني من قبل أعضاء نادي يوفنتوس، الذي تورط في التحقيقات الأولية".

ولم تظهر الوثائق الواردة من مكتب المدعي العام في بيروجيا عناصر كافية للنظر في السلوك غير القانوني بالنظام الرياضي الفيدرالي.

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