رسميًا .. إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

حالة سيئة للغاية تمر بها بعثة منتخب مصر في الكاميرون حاليًا، إذ لم يتوقف الأمر على الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا فقط.

الفراعنة يخسرون أول ثلاث نقاط:

المنتخب المصري افتتح مشواره أمس الثلاثاء، بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بتلقي الهزيمة بهدف نظيف أمام نيجيريا.

هذه الخسارة أبقت الفراعنة في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة دون أي نقاط، فيما تتصدر نيجيريا بثلاث نقاط.

ويتساوى منتخبا غينيا بيساو والسودان في النقاط بنقطة وحيدة لكل منهما، بعدما تعادلا سلبيًا بالأمس.

ما هي الضربة التي تلقتها مصر؟

في مباراة الأمس، سقط الثنائي أكرم توفيق؛ الظهير الأيمن، وأحمد فتوح؛ الظهير الأيسر، مصابين خلال مجريات المباراة.

وفشل الثنائي في الأمس في إجراء آشعة لتحديد حجم إصابتهما، نظرًا لتعطل جهاز الآشعة.

لكن اليوم تأكد إصابة توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل.

هذه الإصابة سيدفع ثمنها الأهلي أيضًا، إذ سيخسر اللاعب في كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقه في فبراير المقبل.

أما إصابة فتوح فعبارة عن شد في عضلات الساق، وسيغيب عن المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو، لكن منتظر عودته في مباراة الجولة الثالثة أمام السودان.

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