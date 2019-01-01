رسميًا | اتحاد كلباء يواصل نشاطه في السوق بضم شماريخ

الفريق الإماراتي يعمل جيدًا على دعم صفوفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل اتحاد كلباء نشاطه الملحوظ في سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم الجديد من دوري الخليج العربي.

وأعلن النادي رسميًا ضم خالد الشماريخ مدافع الإمارات في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي الهابط من دوري الخليج العربي.

ونشر الحساب الرسمي للنمور على تويتر تغريدة أوضح خلالها أن الشماريخ وقع عقدًا يمتد لموسمين قادمين مع الفريق.

رسميًا | اتحاد كلباء يتعاقد مع ياسين البخيت

وكان اتحاد كلباء قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية ضم ياسين البخيت من نادي دبا الفجيرة وناصر عبد الهادي من الوحدة ويعقوب الحوسني من الجزيرة

يُذكر أن اتحاد كلباء أنهى الموسم الأخير في دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الـ11، وقد ضمن البقاء في البطولة بصعوبة بالغة، وتُحاول الإدارة تحسين صفوف الفريق لتفادي مواجهة مثل هذا الموقف الصعب في الموسم القادم.