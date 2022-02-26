رسميًا.. أبراموفيتش يتنحى عن رئاسة تشيلسي

أعلن مالك تشيلسي، رامون أبراموفيتش، تنحيه عن منصبه كرئيس للبلوز مؤقتًا، في ظل الضغوطات بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا.

وكانت هناك مطالب برلمانية بإجبار أبراموفيتش على بيع تشيلسي بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وتحت وطأة الضغوطات الكبيرة في الأيام الأخيرة، يبدو أن أبراموفيتش قد يفقد ملكية البلوز عاجلًا أو آجلًا، واليوم البداية.

الروسي كتب في بيانٍ رسمي "خلال ملكية تشيلسي لمدة عشرين عامًا، كنت أنظر لنفسي باعتباري حارسًا للنادي".

هدف ملغي وكرة في القائم .. أرقام يعاندها الحظ لرونالدو ضد واتفورد!

كما أضاف "تتمثل مهنتي في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، ولعب دور إيجابي في المجتمع".

وتابع "لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في الصميم. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم".

"لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي النادي"

وأتم "أؤمن بأنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والمشجعين".

تشيلسي سوف يلعب يوم الأحد أمام ليفربول في نهائي كأس كاراباو، ولن يحضر أبراموفيتش لعدم قدرته على التواجد ببريطانيا.