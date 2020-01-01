رسمياً .. إيقاف الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

مجلس وزراء إيطاليا يعلن تعطيل كافة الأنشطة الرياضية

أعلن رئاسة مجلس وزراء إيطاليا، إيقاف مباريات الدوري الإيطالي، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء قرار رئاسة مجلس وزراء إيطاليا، بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأوليمبية قد أوصت اليوم، بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى مطلع إبريل المقبل، وفرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من تفشي الفيروس.

المزيد من الفرق

ومن جانبه لم يحدد رئيس الوزراء موعداً محدداً لاستئناف النشاط الرياضي، إذ أن هذا الأمر يعتمد على تطور الموقف الحالي في الدولة.

وتمر إيطاليا بفترة صعبة، إذ ترتفع فيها حالات الإصابة بشكل كبير، وتخطت حالات الوفاة أكثر من 400 شخص بسبب الفيروس.

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ووفقاً لقرار مجلس الوزارء، فإن تم حظر الدولة بالكامل، ومنع السفر منها وإليها لحين السيطرة على الأوضاع، كما تم فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية: "لم يعد هناك وقت، والأرقام تخبرنا أن أعداد العدوى في ارتفاع عاداتنا يجب أن تتغير ونضحي بشيء من أجل إيطاليا".

وواصل: "يجب تجنب السفر إلا للضروريات، وسنحظر التجمعات بأعداد كبيرة يجب أن نبقى في منازلنا بقدر الإمكان، كما قررنا إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وعلى الجماهير تقبل ذلك".

وشهدت الفترة الماضية، تأجيل عدد من مباريات السيري آ وإقامة بعضها دون حضور جماهيري، خوفاً من انتشار الفيروس، قبل أن يعلق رئيس الوزراء الرياضة بالكامل اليوم.

جدير بالذكر أن موقف الفرق الإيطالية المشاركة في البطولات الأوروبية، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مازال غير واضحاً حتى اللحظة.