رسمياً | إلغاء الكرة الذهبية هذا الموسم

إعلان صادم قادم من فرنسا

أعلنت "فرانس فوتبول" رسمياً عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية عن الموسم الحالي، للمرة الأولى في التاريخ يتم عدم إعطاء أحد أهم الجوائز الفردية لكرة القدم.

جائزة الكرة الذهبية أو "بالون دي أور" كما تُعرف تُعطى من قبل الجريدة الفرنسية منذ عام 1956 لأفضل لاعب كرة قدم عن الموسم الكروي.

وذكرت الجريدة في بيانها أنها قررت تعليق الجائزة هذا العام بسبب الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها الموسم الكروي الحالي.

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وأضاف البيان أن الجائزة ليست فقط فردية في طبيعتها، ولكن تحتفي بالجماعية والمساندة والمسؤولية في الرياضة والعالم الكروي، ولذا ليس عدلاً منحها الموسم الحالي.

وأوضحت الجريدة أن سيكون صعباً جمع كل المرشحين في نفس المكان بسبب الظروف الحالية، كما أن على صعيد الأرقام والإحصاء سيكون الوضع صعباً بسبب التوقف الطويل.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

الجريدة أشارت إلى أن فقط شهري يناير وفبراير أُقيما بشكل طبيعي من الشهور التي على أساسهما يتم تحديد الفائز، بالإضافة لإدخال عدة تعديلات على اللعبة مثل إلغاء لقاءات الذهاب والإياب قارياً وضغط المباريات وزيادة التغييرات.

وختم البيان بالإشارة إلى قيمة وأهمية الجائزة، ونزاهة عملية الاختيار جعلت حتمياً عدم منحها الموسم الجاري، والتركيز مثل بقية البشرية على الأمور الأكثر أهمية حول العالم.

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ليونيل ميسي كان آخر من تُوج بالجائزة العام الماضي عن فئة الرجال، بينما حققتها الأمريكية ميجان رابينو عن السيدات.