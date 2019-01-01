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الوليد بن طلال : رفضت الاستثمار في ميلان وأتمنى شراء الهلال

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يُعد من أحد كبار مشجعي الزعيم الهلالي في المملكة العربية السعودية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر سمو الأمير الوليد بن طلال عن أمنيته في شراء نادي الهلال السعودي في حال اعتماد قرار تخصيص الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.

الوليد بن طلال يُعد من أحد كبار مشجعي الزعيم الهلالي في المملكة العربية السعودية، وهو أحد أعضاء شرف النادي، وداعم كبير في العديد من المواقف.

وقال الأمير الوليد بن طلال في لقاء له على قناة "روتانا خليجية" إن الهلال مرشح جيد للوصول للعالمية إذا دُعم، وأنه لو خصخصت الأندية اليوم سيشتري نادي الهلال غدًا.

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سمو الأمير أضاف : "الهلال جاهز ليكون نادياً مضاهياً لأكبر الأندية الأوروبية مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي، لذلك فإنني أرغب الاستثمار في نادي الوطن وزعيم القارة الآسيوية الهلال.

وتعليقًا على الاستثمار في الأندية الأوروبية أكد أنه يؤمن بالاستثمار في الوطن ودعم الأندية، مشيراً إلى أنه عُرض عليه شراء الكثير من الأندية الأوروبية منهم نادي ميلان الإيطالي لكنه رفض".

يُذكر أن شركة المملكة التابعة لسمو الأمير هي الراعي الرسمي لنادي الهلال خلال الموسم الحالي 2018\2019.

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