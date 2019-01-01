رسميًا - إقالة فوساتي من تدريب الأهلي وتعيين عنبر بدلًا منه

11 مباراة كانت كفيلة لإنهاء مسيرة فوساتي مع الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الأهلي السعودي رسميًا إقالة الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني للفريق، وتعيين يوسف عنبر بدلًا منه.

إقالة الأوروجوياني جاءت بعد وداع الراقي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالهزيمة أمام الهلال بركلات الترجيح.

وأوضح مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبد الله بترجي، أن عنبر سيتولى المسؤولية الفنية للفريق حنى نهاية الموسم الجاري، على أن يبدأ مهمته من لقاء الوحدة بعد غدٍ الجمعة.

وقدم بترجي الشكر إلى فوساتي على الفترة التي قضاها مع الفريق وعلى ما بذله من مجهود، متمنيًا له التوفيق في محطته المقبلة.

#الأهلي يُنهي تكليف المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي ويعين يوسف عنبر مدرباً للفريق.. pic.twitter.com/coMeSXpgQo — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٧ أبريل ٢٠١٩

فوساتي كان قد تولى تدريب الراقي في فبراير الماضي، وقاده خلال 11 مباراة، فاز في أربع منها وتعادل في واحدة وخسر ستة لقاءات أخرى.