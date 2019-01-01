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رسمياً - إقالة بابلو جويدي من قيادة الأهلي

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جويدي
تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في اللقاء المقبل أمام الحزم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة المدير الفني بابلو جويدي من مهامه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الراقي عن تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في اللقاء المقبل أمام الحزم.

وأعرب رئيس النادي عبدالله بترجي عن شكره وتقديره للمدرب ” جويدي ” ، على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم.

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وشهدت الفترة الماضية حالة عدم رضا من مسؤولي وجماهير النادي على نتائج وأداء النادي الأهلي تحت قيادة جويدي.

وكانت أبرز الخسائر التي تلقاها الأهلي خلال الفترة الأخير كانت من نادي الوحدة سواء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت إدارة النادي قد قامت بدراسة العديد من السير الذاتية؛ وذلك من أجل التعاقد مع مدير فني؛ ليحل بدلاً للمدير الفني التشيلي بابلو جويدي.

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