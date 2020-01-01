رسميًا.. أرسنال يتعاقد مع سيدريك

أرسنال يواصل التدعيمات في ميركاتو الشتاء

أعلن أرسنال رسميًا تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي البرتغالي ونجم نادي ساوثهامبتون سيدريك سواريز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء ذلك بعد حوالي 48 ساعة فقط من التعاقد مع بابلو ماري قادمًا من فلامنجو البرازيلي، في ظل تعزيز أرسنال لصفوفه خلال الشتاء.

المزيد من الفرق

وسيكون بإمكان أرسنال ضم اللاعب نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة من خلال تفعيل بند أحقية الشراء في عقد سيكون مدته 4 سنوات في حال حدث ذلك.

وسيحصل سيدريك على راتب ما بين 55 و65 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا حسب المتوقع، وهو ما يعد قريبًا من متوسط الرواتب في النادي.

ويحتاج المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا إلى ظهير أيمن آخر نظرًا لأنه لا يمتلك بديلًا في هذا المركز لمواطنه هيكتور بيليرين.

وحول الصفقة قال أرتيتا إن سيدريك يتمتع بالخبرة الجيدة سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو على المستوى الدولي، وهو لاعب مميز للغاية.

مباشر - أخبار اليوم الأخير في سوق انتقالات شتاء 2020

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر حاليًا على سلم ترتيب البريميرليج ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المتبقية من الموسم من أجل محاولة إنقاذة.