رسمياً | الإعلان عن فريق دافيد أوسبينا الجديد

الكولومبي رحل عن النصر

أعلن أتلتيكو ناسيونال الكولومبي عن تعاقده مع مواطنه دافيد أوسبينا، حارس النصر السابق، عقب رحيله عن صفوف الفريق السعودي.

ووجه النصر الشكر رسمياً للحارس الكولومبي مساء السبت عقب انتهاء تعاقده معه بحلول يونيو الجاري والقرار بعدم مد عقده.

ونشر ناسيونال فيديو للإعلان عن عودة أوسبينا لصفوفه، وهو الذي غادره في 2008 كشاب صغير نحو نيس، وبعدها خاض عدة تجارب في نابولي وآرسنال، بالإضافة إلى النصر.

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ولعب المخضرم الكولومبي مع النصر الموسم الماضي فقط 15 مباراة بكل المسابقات بسبب مشاكل مع الإصابة قلصت من حضوره بصفوف الفريق بآخر موسمين.