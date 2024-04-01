رسالته استفزتهم .. عمر السومة يتعرض لهجوم من جمهور الاتحاد بعد فوز الأهلي بالديربي!

السومة يحتفل بفوز الأهلي أمام الاتحاد، فما الذي استفز جمهور العميد؟

SHAHID

تعرض السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي السابق والعربي القطري الحالي، للهجوم من قبل جماهير اتحاد جدة، بعد رسالته للراقي احتفالًا بالفوز في الديربي.

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الراقي كان قد حقق الفوز أمس الإثنين، بهدف نظيف، أمام العميد على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، كتب العقيد السوري، الذي رحل عن الراقي في نهاية موسم 2021-2022 بعد الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جدة كذا أهلي وبحر ... ألف مبروك لجماهير الأهلي".

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ورغم أن الرسالة معتادة من لاعب لناديه السابق إلا أن جمهور الاتحاد قرر مهاجمة السومة في التعليقات أسفل تغريدة التهنئة، فكتب أحدهم: "قائد الهبوط" في إشارة إلى أنه كان ضمن الكتيبة التي قادت الأهلي للهبوط لدوري يلو.

فيما علق آخر: "جدة فيها فريق يشرفها وهو الاتحاد بإنجازاته، وفريق هابط بوجودك"، قبل أن يضيف ثالث: "تراك مطرود من الأهلي".

يذكر أن الأهلي أعار السومة للعربي في نهاية موسم 2021-2022 رغم موافقته على تقليص راتبه بحسب ما أكد اللاعب نفسه، قبل أن يقرر النادي بيعه نهائيًا للنادي القطري، لقيد البرازيلي روبرتو فيرمينو بدلًا منه في الميركاتو الصيفي الماضي.

SHAHID