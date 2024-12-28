"طالب أهلكم تلعبوا الليلة" .. رسالة حماسية من وليد الفراج للاعبي السعودية وتحذير من "خطورة عمان"!

الأخضر في مهمة خليجية صعبة..

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج، لاعبي منتخب بلاده بضرورة اللعب والقتال من أجل تحقيق الفوز على العراق، اليوم السبت وبلوغ المربع الذهبي في كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخب السعودي يحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد على اليمن (3-2) وخسارة من البحرين بنفس النتيجة، ويلتقي اليوم نظيره العراقي بطموح الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى نصف النهائي.

وقال الفراج بعد عرض أغنية تحفيزية لمنتخب الصقور خلال برنامجه "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": "طالب أهلكم تلعبوا الليلة .. طالب شراريبكم تفوزون على العراق وتتأهلون إلى نصف النهائي".

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وأشار الفراج إلى أن الفوز على العراق وحده لن يكفي للمضي قدمًا في البطولة، مشيرًا إلى أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة متصدر المجموعة الأولى (منتخب عمان)، قائلًا: "أعتقد أن الفائز من هذه المباراة سيكون لديه مشكلة لأنه سيواجه منتخب عمان الحماسي".

واتفق معه في هذا الرأي الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، قائلًا: "المنتخب العماني قدم أداءً كبيرًا خلال البطولة، منتخبا العراق والسعودية لم يقدما الأداء المنتظر في البطولة ولديهم أخطاء كثيرة، وأعتقد أن الأفضلية ستكون لعمان عندما تواجه أي من المنتخبين".