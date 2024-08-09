“عندما تصبح رجلًا”.. رسالة مورينيو تغضب نجم روما!

تفاصيل رسالة مورينيو التي أغضبت قائد روما...

أبدى لورينزو بيليجريني، لاعب نادي روما، غضبه من جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق، والحالي لنادي فنربخشة التركي، بسبب رسالة تركها له قبل رحيله عن فريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

وكانت العلاقة بين الثنائي متوترة في الأشهر الأخيرة من ولاية مورينيو، قبل أن يرحل المدرب البرتغالي في منتصف يناير الماضي، وتولى دي روسي المهمة خلفًا له.

وفي ذلك الوقت نشرت التقارير الصحفية أنباء عن ترك مورينيو، رسالة للاعب صاحب الـ 28 عامًا، في خزانته ومعها صورة للفريق وهو يحتفل بدوري المؤتمر، والخاتم الذي أهداه اللاعبون لمدربهم احتفالًا بعيد ميلاده الـ 60، وكتب رسالة: "عندما تصبح رجلًا يمكنك إعادته لي".

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ومن جانبه قال بيليجريني في حواره مع صحيفة " إل ماسيجارو": "لم أكن أقول أي شيء لأن ما يحدث في غرفة خلع الملابس يجب أن يبقى هناك، ولكن نظرًا لأن بعض الأخبار قد تسربت للأسف، أريد أن أقول إنني كنت دائمًا على علاقة رائعة مع جوزيه، لقد قيل بعض الأشياء لم تكن صحيحة على الإطلاق".

وعند سؤاله هل إذا أعاد مورينيو الخاتم للاعبين مرة أخرى، قال اللاعب: "لا أستطيع أن أنكر هذا، لقد انزعجت من رد فعله، بعد كل المشاعر التي شاركناها معًا، كنت أفضل أن يقول هذا الأمر في وجهي، اتصلت به بعدما غادر ملعب التدريب وتحدثنا لفترة طويلة، وأدركت ما يمر به".

وتابع: "لا أريد الخوض في تفاصيل ما قيل ولكننا قمنا بتوضيح الأمور، سيظل مورينيو مدربًا وسأكون ممتنًا له، حتى الآن لم تسمح لنا فرصة بأن نجتمع مرة أخرى ولكن لا توجد مشاكل بيننا".