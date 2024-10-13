"رسالة من الله".. نافاس: نبوءة سيدة "مجنونة" أوصلتني إلى إسبانيا!

النجم الكوستاريكي ينفض غبار الماضي..

تحدث كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، عن مسيرته الكروية التي اقتربت من نهايتها، حيث يتواجد حاليًا دون فريق.

وانتقل نافاس من نادي سابريسا الكوستاريكي إلى ألباسيتي الإسباني في 2010، ليبدأ رحلة مميزة مع الاحتراف الخارجي، حيث انتقل بعد عام واحد إلى ليفانتي، ومنه إلى ريال مدريد في صيف 2014، حيث توّج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

وقال نافاس، في مقابلة مع Teletica Costa Rica : "بينما كنت في الثالثة عشرة من عمري تنبأت سيدة مجنونة قليلًا بالمستقبل، قالت لي (يا فتى، لدي رسالة من الله لك) كانت مباشرة جدًا. (الله لديه مكان محجوز لك خارج حدود هذا البلد)".

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وأضاف لاعب باريس سان جيرمان السابق، والذي أصبح دون فريق حاليًا: "لقد نضجت، منذ ذهبت إلى إسبانيا ركزت كثيرًا على كرة القدم، على الرغبة في أن أكون أفضل كل يوم، على السعي للتميز، والذي كان -في جزء منه- سيئًا لحياتي، لأن أندريا زوجتي أخبرتني (لديك عائلة، لديك أطفال)".

وواصل: "وصلت إلى ألباسيتي ثم ظهرت فرصة ليفانتي، كان هذا هو حلمي دائمًا، أن ألعب في الدرجة الأولى، دفعت أكثر من 70% من راتبي لإتمام الصفقة، ألباسيتي أراد المال، وكان لدى ليفانتي ميزانية محدودة".

وعن توقيعه لريال مدريد، علق: "لطالما حلمت بذلك، منذ كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، لقد كان شيئًا لا يصدق، كنت أعرف ذلك، لكنني لم أكن أعرف كل ما سيأتي".