رسالة "مفزعة" من نجم ريال مدريد السابق عن إندريك!

كشف عن توقعاته لموهبة بالميراس

خرج خيسي رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق، برسالة "مفزعة" بخصوص نجم الفريق المنتظر إندريك قبل بضعة أشهر من انضمامه للعملاق الإسباني.

ريال نجح في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 17 سنة بعد منافسة شرسة مع برشلونة، ومن المقرر أن ينضم للفريق بشكل رسمي في موسم 2024/2025.

خيسي الذي سبق له اللعب لريال قال في تصريحات لبرنامج "El Larguero" على إذاعة كادينا سير:"لعبت ضد إندريك ورأيته في عدد قليل من المباريات، لديه القوة والأهداف والمراوغة وهو لاعب متكامل للغاية".

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وأضاف:"سوف تشعر بالفزع عندما يأتي إلى ريال مدريد، من السهل جدًا أن تحبه لأنه يمتلك الكثير من المواهب".

يذكر أن خيسييه سبق له اللعب لريال مدريد في الفترة من 2013 إلى 2016 وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان ولكنه فشل وانحدرت مسيرته تمامًا، وآخر نادي لعب له هو كوريتيبا البرازيلي الذي فسخ عقده معه مؤخرًا.

ويعيش إندريك فترة مميزة مع بالميراس قبل رحيله إلى ريال مدريد، حيث سجل مع الفريق 14 هدفًا بكل البطولات وقاده مؤخرًا للفوز بلقب الدوري البرازيلي.