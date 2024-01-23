رسالة للمصريين ومدة غياب صادمة .. مدرب ليفربول يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

ماذا قال مساعد يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر؟

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تحدث بيب ليندرز؛ المدرب المساعد في ليفربول الإنجليزي، عن حالة الجدل المثارة حول محمد صلاح؛ نجم الفريق وقائد المنتخب المصري، موجهًا رسالة لجماهير الفراعنة الغاضبة منه.

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مو تعرض للإصابة خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، وبينما كان ينتظر الجمهور علاجه في معسكر مصر بصورة طبيعية، تفاجأ الجميع بإعلان عودته لليفربول لتلقي العلاج، وهو ما أغضب المصريين، كونه قائد المنتخب.

حول هذه الأزمة، قال ليندرز خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك": "لا ينبغي على أحد أن يشكك في التزام صلاح، ففي حياتي لم أقابل لاعب وصل لدرجة الالتزام التي يتمتع بها مو، أعلم أن الوضع في بلاده تدهور لفقدانه، ونحن أيضًا في ليفربول صدمنا عندما سمعنا أنه أصيب، لكن ما دفعنا نحن والجهاز الطبي لمنتخب مصر للاتفاق على عودته لإنجلترا هي رغبتنا في منحه أفضل فرصة ممكنة، ليكون جاهزًا بحلول النهائي، إذا تأهلت مصر له".

وأضاف: "في البداية كنا نظن أنه سيغيب لمدة أسبوع واحد فقط، لكن الفحص الدقيق أثبت معاناته من تمزق في أوتار الركبة، لذا فإنه يحتاج لثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة للملاعب من جديد، إذا سارت عملية علاجه بسلاسة".

مساعد المدرب في الريدز اختتم: "ما يسعدني حقًا أن الجهازين الطبيين لمصر وليفربول عملا سويًا، كلانا اتخذ القرار نفسه، وهو مثال على كيفية التعاون بين الأندية والمنتخبات، والهدف في الأخير هي مصلحة اللاعب، فإن ما هو أفضل لمو حاليًا أن يعود لبيئة مستقرة مع أشخاص لديهم الوقت للتركيز على عملية إعادة تأهيله".

يذكر أن الفراعنة نجحوا بالفعل في التأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية كأصحاب المركز الثاني في مجموعتهم، بعد التعادل أمس الإثنين، أمام الرأس الأخضر، مستفيدين من تعادل غانا وموزمبيق على الجانب الآخر.

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