"ما له قيمة" .. رسالة قوية من الشيخ بخصوص احتراف سعود عبد الحميد!

قضية رحيل نجم الهلال حديث الشارع الرياضي

علق الناقد محمد الشيخ على أنباء احتراف سعود عبد الحميد في أوروبا ورحيله عن الهلال، في ظل تضارب الأنباء في الساعات الماضية بخصوص مصير النجم السعودي.

وأكدت مصادر أبرزها جيانلوكا دي مارزيو توصل روما لاتفاق من أجل ضم المدافع السعودي لصفوفه عقب نهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر مساء السبت، بينما قالت مصادر عدة سعودية إن العرض الرسمي الإيطالي لم يصل بعد.

ونشر الشيخ عبر حسابه على "X" تغريدة لمداخلة من برنامج "أكشن مع وليد" قال فيها: "ما هي قيمة سعود؟ خليني من بورصة اللاعبين المحترفين في السوق الأوروبي لأن لا قيمة لسعود فيها، ما له قيمة فعلياً".

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وعلق الشيخ على مقطع الفيديو الخاص به كاتباً: "بالفعل .. الغالي سعره فيه"، التغريدة التي قوبلت بتفاعل جماهيري كبير، إذ طالب الجمهور بتعويض الهلال عن بيع أحد أبرز نجومه، وفهم من وراء الصفقة ومشروع احتراف اللاعبين السعوديين بالخارج.

يذكر أن سعود عبد الحميد وناديه الهلال على موعد مع إمكانية تحقيق بطولة جديدة عندما يلعب مع وصيفه النصر السبت لحساب نهائي كأس الدرعية، المباراة التي قد تكون الأخير لسعود بقميص الزعيم الهلالي إذا أتم رحلة احترافه.