رسالة قاسية للنصر .. "دموعكم دموع تماسيح، ليست حبًا في الاتحاد بل غيرة من الهلال"

وجه الناقد الرياضي محمد الذايدي رسالة شديدة اللهجة لجمهور وإعلام النصر تعليقًا على وقوفهم بجانب نظرائهم من الاتحاد بعد تعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد، وصف خلالها دموعهم بأنها دموع تماسيح وأن دعمهم للعميد ليس حبًا به بل غيرة من الزعيم.

الهلال فاجأ الجميع يوم أمس بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن السعودي في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم.

ما هي رسالة محمد الذايدي اللاذعة لجمهور وإعلام النصر؟

الناقد الرياضي أشار إلى تعاقد النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي مع البرازيلي أنسيلمو رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الاتحاد، وقد دخل الفريق العاصمي يومها في الصفقة وحسمها لصالحه في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الذايدي أن الفارق بين الهلال والنصر يُمثل سنة ضوئية من حيث الأخلاق والتعامل مع الأندية المنافسة، إذ كتب "بالأمس يهللون ويحتفلون (ويطقطقون)، في طريقك شيله وإعلان العميد أنسلمو وقضية كادت تذهب بعيدًا وحلت بالتراضي".

أضاف "اليوم يذرفون دموع التماسيح ليس حبًا واحترامًا للعميد بل غيرة من الزعيم الذي تعامل بأخلاق الكبار وتم الاستئذان قبل الإعلان. بينكم وبينه سنة ضوئية، تعلموا من الكبار أخلاق الفرسان".

بالأمس يهللون ويحتفلون (ويطقطقون )

في طريقك شله

وإعلان العميد انسلمون

وقضية كادت تذهب بعيدا وحلت بالتراضي



اليوم يذرفون دموع التماسيح ليس حبا واحتراما للعميد بل غيرة من الزعيم الذي تعامل بأخلاق الكبار وتم الاستئذان قبل الإعلان



بينكم وبينه سنة ضوئية

تعلموا من الكبار أخلاق الفرسان — محمد الذايدي (@malthaidy) December 9, 2021

كيف كانت مسيرة سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

الظهير الأيمن صاحب الـ22 عامًا كان أحد نجوم منتخبات الشباب السعودية، وهو خريج الفئات السنية في الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018.

لفت عبد الحميد الأنظار سريعًا بأدائه القوي دفاعيًا وهجوميًا، وقد لعب 12 مباراة في الدوري السعودي 2018-2019 صنع خلالها هدفًا واحدًا، وبعدها أصبح أساسيًا في الموسم التالي بخوض 24 مباراة سجل بها هدفًا وصنع 3.

الموسم الماضي شهد ذروة تألق اللاعب في هذا العُمر الصغير، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مبارراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

هذا الموسم لعب سعود عبد الحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب مؤخرًا في الدوحة وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.

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