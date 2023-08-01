رسالة فخر .. الكلمات الأولى من فابينيو لجمهور الاتحاد

زهيرة عادل
Fabinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
الإتحادفابينيودوري روشن السعودي

البرازيلي يتحدث بعد توقيعه رسميًا للاتحاد

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

وجه البرازيلي فابينيو؛ الوافد الجديد لنادي الاتحاد السعودي، رسالة لجماهير العميد، بعدما وقع رسميًا، عقود انضمامه للفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

البرازيلي وقع بالأمس، عقد الانضمام للنمور بدايةً من الموسم المقبل، ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وكتب فابينيو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فصل جديد في حياتي، متحمس للغاية لهذه اللحظة، وفخور جدًا لأنني أصبح نمرًا، دعونا ننطلق!".

صاحب الـ29 عامًا رحل عن الريدز رغم أن عقده كان ممتدًا لعام 2026م، لكنه اكتفى بخمس سنوات قضاها في صفوفه، خاض خلالها 219 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.

يذكر أن فابينيو سادس صفقات الاتحاد الصيفية، إذ كان قد تعاقد من قبل مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، البرتغالي جوتا فيليبي، والسعوديين صالح العمري وسلطان الفرحان.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

79280 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 45613كريم بنزيما
  • 4394خاليدو كوليبالي
  • 6086روبرتو فيرمينو
  • 3767نجولو كانتي
  • 7566مارسيلو بروزوفيتش
  • 11854صفقة أخرى
79280 الأصوات