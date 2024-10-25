"الله لا يريد طلاقنا" .. رسالة ساخرة من زوجة فالفيردي بعد سقوط فريقه المُفضل

خسارة ثقيلة تحافظ على علاقة نجم ريال مدريد بزوجته

"رب ضارة نافعة" .. هذا هو المثل الذي تحقق في حالة فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد وزوجته الصحفية مينا بونينو، بعد سقوط كلا الفريقين اللذين يدعمهما الزوجين في كأس ليبرتادوريس.

وسقط ريفر بليت الأرجنتيني في فخ الخسارة (0-3) أمام أتليتيكو مينيرو البرازيلي، بينما اكتسح بوتافوجو البرازيلي نظيره بينارول بخماسية نظيفة، في مباراتي جولة الذهاب من الدور نصف النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس.

وتلقى فيدي فالفيردي تنشئته بنادي بينارول في مسقط رأسه أوروجواي، بينما تدعم زوجته فريق ريفر بليت الأرجنتيني، وحال تأهل الفريقين إلى النهائي سيدب خلاف كبير بين الزوجين.

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ورغم ذلك، هذا ما تمناه نجم ريال مدريد في قبل أسابيع في تصريحات صحفية، حيث قال: "آمل أن تقام المباراة النهائية بين بينارول وريفر بليت. لكن أعتقد أنه قد يكون هناك طلاق".

وبعد هزيمة الفريقين بنتيجة ساحقة في نصف النهائي واقتراب وداعهما البطولة، أرسلت بونيو رسالة ساخرة إلى زوجها، على حسابها بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قالت فيها: "حسنًا، الآن بعد أن هزمنا أتلتيكو مينيرو (3-0)، وتغلب بوتافوجو على بينارول (5-0)، أعتقد أن الله لا يريد طلاقنا".

ويستعد فيدي فالفيردي حاليًا مع فريقه ريال مدريد، لمواجهة صعبة وقوية أمام ضيفه برشلونة، غدًا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.