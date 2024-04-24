رسالة على زجاج سيارته .. مشجع برشلونة يفاجئ تشافي بعد اجتماعه مع لابورتا!

ماذا وجد مدرب برشلونة أمام منزل الرئيس؟

فوجئ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، برسالة غير متوقعة من أحد مشجعي برشلونة، قبل دقائق من إعلان استمراره في منصبه.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، قبل أن يعلن برشلونة اليوم أن المدرب الإسباني مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2025.

وعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعًا أمس الأربعاء مع تشافي، من أجل مناقشة قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل، وعقب الاجتماع فوجئ مدرب برشلونة برد فعل غير متوقع من أحد جماهير النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الصحفي الإسباني فيكتور نافارو، على حسابه بشبكة "X" (تويتر سابقًا)، صورة لزجاج سيارة تشافي، حيث ترك أحد المشجعين رسالة على ورقة بيضاء مكتوب عليها "تشافي ابق".

هذه الرسالة تأتي رغم أن برشلونة تحت قيادة تشافي هذا الموسم، خسر كل شيء ممكن حيث ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي، وخسر كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في النهائي، بينما ودع كأس الملك من الأدوار المبكرة.

ولا توجد أي فرصة لبرشلونة في المنافسة على الليجا، حيث يتخلف عن ريال مدريد المتصدر بفارق 11 نقطة وذلك قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، ويحتاج الملكي فقط إلى 7 نقاط لحسم اللقب نهائيًا، حيث يتفوق أيضًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعد أن حسم الميرنجي الكلاسيكو ذهابًا وإيابًا (2-1) و (3-2).