رسالة راقية من الوصل الإماراتي للاتحاد العربي والأهلي السعودي

مسؤولي الفريق الإماراتي تركوا رسالة خاصة عقب نهاية مباراتهم أمام النادي الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم نادي الوصل الإماراتي لمحة رائعة عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية العربية أمام نادي الأهلي السعودي.

مسؤولي الفريق الإماراتي تركوا رسالة خاصة عقب نهاية مباراتهم أمام النادي الأهلي، والتي وجهوا فيها الشكر إلى مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم، والنادي الأهلي.

وجاء في رسالة نادي الوصل : "شكراً الاتحاد العربي .. شكراً الأهلي السعودي .. شكراً إدارة استاد الجوهرة .. بالتوفيق.

هكذا عبر نادي الوصل الإماراتي عن شكره عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال أمام الأهلي

🇸🇦🤝🇦🇪 😍



(📸:@ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/6amUrltJaJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

وأضافت الرسالة : "الإمارات .. السعودي، روحين في جسد واحد"، في إشارة منهم إلى التعامل الجيد الذي وجدوه من قبل جميع المسؤولين.

وكان الأهلي قد حقق فريق الأهلي الفوز على ضيفه الوصل الإماراتي، بثنائية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب “الجوهرة المشعة”، في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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وساهمت هذه النتيجة في تأهل فريق الأهلي لمواجهة الهلال في نصف نهائي البطولة العربية، بعد أن تعادل في عقر دار الوصل الإماراتي على ملعب “زعبيل” في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما، ليصبح مجموع المباراتين (3/4).