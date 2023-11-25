رسالة حزينة من تير شتيجن لجماهير برشلونة قبل مواجهة رايو فاييكانو

تعهد بالعودة قريبًا

بعث مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، برسالة إلى جماهير النادي الكتالوني قبل مباراة الفريق أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني.

الحارس الألماني لم يتدرب مع الفريق خلال الأيام الماضية، بسبب عودته من تأدية الواجب الدولي مع منتخب بلاده وهو يعاني من آلام في أسفل الظهر، لذلك تم استبعاده من كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وقال شتيجن في رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"أشعر بخيبة أمل حقيقية لأنني لم أتمكن من لعب المباراتين الأخيرتين مع ألمانيا، بالأمس اتخذت قرارًا بعدم اللعب اليوم ضد رايو فاييكانو ولكني سأعود قريبًا".

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وكانت هذه الرسالة موجهة إلى جماهير المنتخب الألماني وكذلك عشاق برشلونة الذين يستعدون للتعويل على البديل إيناكي بينيا لتعويض غياب صاحب الـ31 سنة.

يذكر أن برشلونة يلعب هذه المباراة في الجولة الرابعة عشر من الليجا، وهو في المركز الثالث بجدول البطولة بـ30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر جيرونا.