رسالة جديدة من ديمبيلي.. هل جدد مع برشلونة؟

يشعر نادي برشلونة الإسباني بالتفاؤل في قدرته على تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

برشلونة دخل في مفاوضات طويلة مع ديمبيلي، لم تسفر حتى الآن عن التجديد، ويملك النادي الكتالوني أيامًا قليلة حتى يصبح الفرنسي حرًا في التوقيع لأي فريق يريده.

ويبدو أن الرغبة في الاستمرار متبادلة بين الطرفين، وذلك بسبب ما قام الفرنسي الدولي بنشره عبر خاصية "القصص" عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ديمبيلي، قام بمشاركة منشور جديد، وضع فيه صورة شعار برشلونة، مع الإشارة إلى النادي، وهو ما يثير التساؤل، بين ما إذا كان اللاعب قد جدد عقده بالفعل، أو أن ديمبيلي يوضح أمنيته في الاستمرار مع برشلونة.

لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، لكن اللاعب وبرشلونة كثفوا الاتصالات بينهما في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يمدد الفرنسي الدولي عقده لمدة عامين آخرين، حتى يونيو 2024.

وفي برشلونة، هناك ثقة في تأمين عقد ديمبيلي، وهو اللاعب الذي يرى فيه تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" حجر زاوية في مشروعه الحالي والمستقبلي.

موقف ديمبيلي واضح برغبته الاستمرار في برشلونة، وبدأ في إيضاح ذلك أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي.

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