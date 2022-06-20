رسالة تحذيرية للنصر بشأن نواف العقيدي

حارس المرمى تألق مع المنتخب الأولمبي السعودي

وجه الناقد الرياضي عبد الثقيل رسالة تحذيرية لإدارة نادي النصر بشأن حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي، نواف العقيدي، والذي تألق للغاية خلال كأس آسيا تحت 23 عامًا وحافظ على نظافة شباكه طوال مباريات البطولة.

الأخضر الأولمبي نجح في التتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه بعدما هزم البلد المنظم أوزباكستان 2-0 في المباراة النهائية يوم أمس الأحد، وقد لعب العقيدي المعار من النصر للطائي دورًا محوريًا في ذلك الإنجاز.

ما هي فحوى الرسالة التحذيرية للنصر بشأن العقيدي؟

الثقيل أشاد بلاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، لكنه أبدى قلقه في نفس الوقت عليهم من أنفسهم وأنديتهم، مطالبًا تلك الأندية بمنح اللاعبين فرصة اللعب أو إعارتهم ليحصلوا على تلك الفرصة في نادٍ آخر.

وأضاف خلال تواجده في برنامج كورة"أخاف على لاعبي المنتخب السعودي عليهم من أنفسهم ومسؤولي أنديتهم، لكن ما يُطمئنني نسبيًا هو أن هذا الجيل من اللاعبين تابع تجارب العديد من اللاعبين السابقين وتعلم منهم، وأتمنى من مسؤولي الأندية أن يُفكرون بأولئك اللاعبين بعيدًا عن ضغوط الجماهير".

تابع "جمهور النصر مثلًا يُطالب بعودة العقيدي للنادي من نادي الطائي المعار له، أتمنى ألا تستجيب الإدارة النصراوية وتترك اللاعب معارًا للموسم القادم حتى يحصل على المزيد من فرص اللعب، وكذلك حتى أيمن يحيى الذي أعاد اكتشاف نفسه مع الأهلي، وأود أن يكون هذا نهج الأندية جميعًا بترك لاعبيها الشباب بالإعارة ليحصلوا على فرص لعب جيدة".

كيف كان موسم العقيدي مع الطائي؟

العقيدي انضم للطائي بالإعارة من النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، ولم يحصل النادي العاصمي على أي أموال مقابل الإعارة دعمًا للنادي الحائلي في أزمته المالية والفنية.

العقيدي لعب 8 مباريات مع الطائي هذا الموسم في الدوري السعودي، استقبل خلالها 8 أهداف ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين.

صاحب الـ22 عامًا لم يلعب أي مباراة مع النصر في الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين.

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