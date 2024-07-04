رسالة المران الأخير .. تحديد موقف ميسي النهائي من اللحاق بمباراة الإكوادور

سكالوني يتخذ القرار بناء على تعليمات طبية

تلقى ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنباء سارة بشأن حالة نجم وقائد فريق راقصي التانجو، ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الإكوادور.

ويستعد منتخب الأرجنتين "حامل اللقب"، لمواجهة الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، فجر الجمعة على ملعب إن آر جي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي خاض المران الأخير لمنتخب الأرجنتين بشكل طبيعي مع باقي زملائه، وأصبح جاهزًا بنسبة 100% لخوض مباراة الإكوادور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد ميسي، الذي أصيب في العضلة الضامة بالساق اليمنى خلال مباراة فريقه أمام تشيلي يوم 25 يونيو الماضي، إلى المران الجماعي للمنتخب يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك ليونيل في اليوم التالي في التدريبات بدون مشكلات، حيث ركض بشكل طبيعي وسدد على المرمى، حتى اطمأن عليه الجهاز الطبي وجعله يشارك في المران الجماعي الأخير.

يذكر أن ليونيل سكالوني، كان قد أكد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أنه سينتظر حتى المران الأخير ويتحدث مع القائد لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتمكن من اللعب أمام الإكوادور أم لا.