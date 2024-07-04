مواجهة ربع نهائي البطولة القارية

أثار ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الشكوك حول قدرة ليونيل ميسي خوض مواجهة الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا المقامة حاليًا في أمريكا.

ميسي كان قد تعرض لإصابة على مستوى الفحذ حرمته التواجد أمام بنما في المباراة الختامية لدور المجموعات، والتي حسمها منتخب راقصي التانجو لصالحه بهدفين دون رد سجلهما لاوتارو مارتينيز.

المدرب المتوج بكأس العالم 2022 سئل عن موقف ميسي من المباراة القادمة، فأجاب "علينا الانتظار أكثر قليلًا لحسم موقفه تمامًا، مازال لدينا حصة تدريبية أخرى ومن الأفضل تأجيل الحسم لوقت آخر، وإن كان لدينا مشاعر إيجابية تجاه الأمر".

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أضاف "سنتخذ القرار بناءً على ما نراه، لم أتحدث مع ميسي بعد، سأقيم الأمر معه، ومن العدل أن نمنحه ما يحتاج من وقت وتدريب قبل اتخاذ القرار النهائي. لم أتحدث معه بعد ولذا لا أستطيع اتخاذ القرار الآن".

أتم حول مدى تأثير وجود ميسي في الملعب على مارتينيز وخوليان ألفاريز "ليو لعب معهما، لا شيء يتغير. الأمور تتغير حين يغيب ميسي، تلك هي الحقيقة والتي يعلمها الجميع. سنبذل قصارى جهدنا لجعله يلعب، وإن لم يستطع سنجد الحل الأفضل للفيق. علينا مواصلة المشوار مباراة بمباراة والفريق سيتأقلم حسب المنافس".