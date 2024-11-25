"رحيله ليس الحل" .. رسالة لاتحاد الكرة بعد استقالة حسين الصادق ورفض ترشيح أسامة هوساوي!

حسين الصادق قدم اعتذارًا عن عدم الاستمرار مع المنتخب السعودي..

وجه الناقد الرياضي سلطان العتيبي، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة منظومة المنتخب الأول بالكامل، وليس حسين الصادق فقط، بعد رحيله عن منصبه.

وأعلن المنتخب السعودي، عبر منصة (إكس)، عن تقدم حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي الأول، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، إلى اتحاد الكرة، خلال المرحلة المُقبلة، مقدمًا الشكر لمجلس الإدارة، على الفترة الماضية التي عمل فيها.

وقال العتيبي، عبر برنامج "سبورت سنتر"، "السؤال الأكبر لمتابعي المنتخب السعودي، ما هي تفاصيل المشاكل الإدارية في تواجد حسين الصادق؟ الصادق يمتلك خبرة لأكثر من 20 عامًا في الملاعب، وعاصر الكثير من المدارس التدريبية، كما قضى فترة بين 5-6 سنوات في المنتخب، لم يكن هو المشكلة، ورحيله ليس هو الحل".

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وأضاف "أتمنى ألا نكتفي بهذا الرحيل، بل يرحل كل من كان السبب في خروج المنتخب بهذا الشكل، في التصفيات الآسيوية، سواءً من يحتل منصبًا كبيرًا، كمدير منتخب أو مساعد أو حتى موظف بسيط، يجب معاقبة الكل، كما يتم مكافأة البعثة بأكملها بعد تحقيق الإنجازات".

وفي سياق متصل، علّق العتيبي على أنباء ترشيح أسامة هوساوي، للمنصب بدلًا من حسين الصادق، قائلًا "أسامة كفاءة وخاض تجارب في فرنسا وبلجيكا، وأقدره على المستوى الشخصي، ولكني لا أتمنى توليه المنصب في هذا التوقيت، لأن أي هبوط في المستويات، سيكون هو الضحية، وفي النهاية لا تتنبأ بما يمكن أن يفعله المجلس الحالي لاتحاد الكرة".

وقدم المنتخب السعودي، نتائج مترنحة في أولى 6 جولات من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث حقق فوزًا وحيدًا مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، ليحتل المركز الرابع في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.