رسالة إلى علي مبخوت .. "تذكر حجازي، الاتحاد يحتاجك، وأنت تحتاجه"

اللاعب الإماراتي مطلوب في جدة

وجه الناقد الرياضي عادل المرضي رسالة قوية للنجم الإماراتي علي مبخوت حثه خلالها على الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وقد استخدم خلال رسالته النجم المصري أحمد حجازي.

حجازي كان قد ارتدى قميص العميد الصيف الماضي قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وقد خاض موسمًا ذهبيًا مع الاتحاد وقاده لإنهاء الموسم في المركز الثالث من جدول الدوري، ويراه الأغلب أفضل مدافعي الدوري السعودي سواء من الجانب الفني أو على صعيد الشخصية والقيادة.

العميد ارتبط بمهاجم الجزيرة المخضرم، والذي بدوره رحب بارتداء قميص الاتحاد واصفًا الأمر بأنه شرف كبير، وقد رمى الكرة في ملعب ناديه الجزيرة لمنح القرار النهائي في العرض السعودي.

مبخوت هنأ متابعيه ومحبيه بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد استغل المرضي تلك التغريدة ليرد عليه قائلًا "الاتحاد ينقصه رأس حربه ليُصبح أقوى فريق في الدوري، الأقوى دفاعيًا وهجوميًا، ويُحقق الدوري بإذن الله".

تابع "ستُصبح أسطورة الجماهير، وتذكر أن حجازي فضل الاتحاد على العودة للدوري الإنجليزي، الاتحاد يحتاجك وأنت تحتاجه".

كابتن علي مبخوت ..

كل عام وانت بخير ..

الاتحاد ينقصه رأس حربه ليصبح اقوى فريق في الدوري ... الاقوى دفاعيا وهجوميا ..

ويحقق الدوري بآذن الله ..

وستصبح اسطورة الجماهير ..

وتذكر ان حجازي فضل الاتحاد عن العودة للدوري الانجليزي ..

الاتحاد يحتاجك وانت تحتاجه .. https://t.co/62sFI2kA6r — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) July 20, 2021

يُشار إلى أن مبخوت يعيش حالة من التألق اللافت مؤخرًا، إذ استطاع وضع بصمته على 37 هدفًا خلال 25 مباراة لعبها مع الجزيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي موسم 2020-2021، بإحراز 25 هدفًا وصناعة 12، وهو ما ساهم في تتويج فريقه باللقب الثمين.

واستطاع اللاعب قيادة منتخب الإمارات لتخطي المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سجل خلال مرحلة المجموعات 10 أهداف وصنع واحدًا.