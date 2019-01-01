رسائل طمأنينة من سيلفا وساني لمحرز بعد موسمهم الأول رفقة جوارديولا

رياض محرز نجم منتخب الجزائر يمر بموسم أول صعب رفقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

"أنا حزين من أجل محرز، إنه يتدرب بكل جدية، ويمتلك قدرات، وإمكانيات هائلة"، هكذا كانت كلمات بيب جوارديولا عن رياض محرز عندما سألوه عن أحواله في فبراير الماضي.

جوارديولا يدرك أنه يمتلك جوهرة هجومية كبيرة، فمحرز يملك من الإمكانيات بالفعل ما يجعله ضمن نجوم الصف الأول في أي فريق بالعالم.

وبرر الإسباني فعلته بإبعاد محرز عن تشكيلة الفريق وقال: "في الوقت الراهن لدينا 5 مهاجمين بمستوى مميز، وأنا سعيد بأدائهم، لكن لسوء الحظ، لم أمنح محرز معدل المشاركة الذي يستحقه في المباريات، لهذا أعتذر له".

ربما أن بيب جوارديولا يدرك بالفعل قيمة محرز لكنه لا يملك هامش المخاطرة الذي يسمح له بمشاركته على حساب هؤلاء الذين يحظون بثقته بعد أن أمضوا أكثر من عام بالفعل تحت قيادته بينما لا تزال علاقته بمحرز لم تتجاوز الأشهر القليلة، خاصة في ظل المنافسة الحامية على لقب الدوري مع ليفربول، حيث يبتعد السيتي بأربع نقاط في القمة قد تتحول لنقطة وحيدة بعد لقاء الريدز وبيرنلي.

لذلك دعونا نستعرض معًا كيف كانت مشاركات نجوم مانشستر سيتي الحاليون تحت قيادة بيب جوارديولا في المواسم الماضية:

ليروي ساني

النجم الألماني انضم لمانشستر سيتي قادمًا من شالكه في صيف 2016 وجاء مع بداية فترة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، ولم يكن الموسم الأول هو الأفضل له على الإطلاق رغم أنه كان وقتها أفضل مواسم مسيرته بالفعل.

ساني شارك في 37 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الأول، وهو رقم كبير للغاية، ولمدة حوالي 2600 دقيقة بمعدل 70 دقيقة في كل مباراة.

سجل النجم الألماني تسعة أهداف وصنع ثمانية خلال مشاركته بذلك الموسم مع مانشستر سيتي، لكن الموسم التالي تضاعفت تلك الأرقام سواء على مستوى عدد المشاركات أو الأهداف والصناعات.

أرقام ساني في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي

رحيم سترلينج

موسم بيب جوارديولا الأول في مانشستر سيتي لم يكن الأول لرحيم سترلينج الذي انضم قبلها بموسم واحد قادمًا من صفوف فريق ليفربول.

سترلينج تحت قيادة جوارديولا في الموسم الأول كان لاعبًا أساسيًا بالفعل ومؤثرًا بشكل كبير، لكنه كان يهدر أكثر مما كان يسجل أو يصنع، وبسبب رعونته خسر الفريق أمام تشيلسي مرتين.

سترلينج سجل 10 أهداف وصنع 20 مع بيب جوارديولا في موسمه الأول بعد أن شارك في 47 مباراة بكل البطولات ولم يترك احدهم ولم يترك فيه بصمة.

لكن بنظرة سريعة على سجله في الموسم الثاني تحت قيادة بيب جوارديولا سنلمح ثقة أكبر من المدرب الإسباني وضعها في النجم الإنجليزي الشاب.

سترلينج شارك في عدد أقل من المباريات في موسمه الثاني، ومساهمته في الأهداف تغيرت بشكل كبير، وارتفعت حصيلة أهدافه لـ 23 هدف بعد أن كانت 10 فقط في الموسم السابق أي أكثر من الضعف.

أرقام سترلينج في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي

بيرناردو سيلفا

النجم البرتغالي انضم لمانشستر سيتي في الموسم الثاني لبيب جوارديولا بالدوري الإنجليزي بعد أن كان من أسباب إقصاء مانشستر سيتي بدوري الأبطال في الموسم الذي سبقه.

سيلفا لم يتأقلم بشكل جيد في الموسم الأول، بالرغم من أرقامه الرائعة، إلا أن تلك الأرقام كانت مجرد انعكاس للمستوى الجماعي المميز الذي كان عليه مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

شارك سيلفا في 53 مباراة مع بيب جوارديولا خلال الموسم الماضي، وسجل تسعة أهداف وصنع 11، وهي أرقام لا بأس بها بالنسبة للنجم البرتغالي.

لكن في الموسم الجاري وهو الموسم الثاني له تحت قيادة جوارديولا وبعد مرور حوالي 70% من الموسم سجل ثمانية أهداف وصنع مثلهم في 39 مباراة وأمامه فرصة كبيرة لتضخيم تلك الأرقام.

أرقام سيلفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم