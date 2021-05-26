رد ناري من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على اليويفا: لن نخضع لضغوطاتكم!

سنواصل ولن نخاف..

أصدر برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بيانًا موحدًا ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقراراته الأخيرة ضدهم، أكدوا خلاله على رفضهم للإكراه والضغوطات الممارسة من قبل يويفا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في أخذ إجراءات تأديبية ضد الثلاثة أندية باعتبارها الوحيدة التي لم تنسحب من منافسات دوري السوبر الأوروبي حتى الآن.

لكن رد الثلاثي أتى ناريًا برفض هذا النوع من الضغوطات، والتأكيد على أنهم يسعون فقط إلى مصلحة كرة القدم الأوروبية التي لن تتحقق إلا بالحوار الهادئ بين جميع الأطراف.

ماذا قال بيان برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس عن الاتحاد الأوروبي؟

وخلال البيان، ندد الثلاثي بما يقوم به الاتحاد الأوروبي من ضغوطات خصوصًا وأن الأندية هي أحد أعرق أندية اليويفا عبر التاريخ.

وأتى في البيان "يرغب كل من نادي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد في التعبير عن رفضهم المطلق للإكراه الملح الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه ثلاث من أكثر المؤسسات ذات الصلة في تاريخ كرة القدم".

"يشكل هذا الموقف المقلق انتهاكًا صارخًا لقرار محكمة العدل، التي أصدرت بالفعل بيانًا واضحًا يحذر الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعاقب الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي."

"لذلك، فإن بدء الإجراءات التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي أمر غير مفهوم وهو هجوم مباشر على سيادة القانون التي أنشأناها نحن، مواطني الاتحاد الأوروبي، بشكل ديمقراطي، بينما يشكل عدم احترام لسلطة محكمة العدل نفسها."

"منذ البداية، تم الترويج لدوري السوبر الأوروبي بهدف تحسين وضع كرة القدم الأوروبية، من خلال الحوار الدائم مع اليويفا بهدف زيادة الاهتمام بالرياضة وتقديم أفضل عرض ممكن للجماهير."

"يجب تحقيق هذا الهدف في إطار من الاستدامة والتضامن، خاصة في ظل وضع اقتصادي غير مستقر مثل ذلك الذي تعيشه العديد من الأندية في أوروبا حاليًا."

"بدلاً من استكشاف طرق تحديث كرة القدم من خلال الحوار المفتوح، يتوقع الاتحاد الأوروبي منا سحب إجراءات المحكمة الجارية التي تشكك في احتكارهم لكرة القدم الأوروبية."

وأتم البيان الناري "لن يقبل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط الذي لا يطاق، نحن نظل أقوياء في رغبتنا واستعدادنا للنقاش باحترام من خلال الحوار لتوفير الحلول العاجلة التي تحتاجها كرة القدم حاليًا".

"إما أن نصلح كرة القدم، أو نشاهد انهيارها الحتمي."

كيف كان بيان الاتحاد الأوروبي ضد الأندية الثلاثة حول الإجراءات التأديبية؟

الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر بيانًا يوم الثلاثاء عن القضية قال خلاله "عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب فيما يتعلق بمشروع السوبر ليج، تم فتح إجراءات تأديبية ضد نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس".

وأضاف البيان: "الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة تأتي بسبب مشاركتهم في انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال المشاركة في بطولة خارجة عن تنظيمه".

ما هو مصير بطولة دوري السوبر الأوروبي؟

انسحبت الأندية الإنجليزية سريعًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي بسبب الضغوطات الهائلة من قبل الجماهير، إلى جانب التهديدات الحكومية الكثيرة في هذا الصدد.

بعد ذلك أتى انسحاب إنتر ومعه أتلتيكو مدريد، ثم انسحب إنتر، ليبقى فقط الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وجميعهم رفضوا الانسحاب مع إقرارهم بتأجيل تنفيذ الفكرة مبدئيًا.

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