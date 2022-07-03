رد مثالي .. هكذا علّق ألكساندر آرنولد على عقد صلاح الخيالي

الظهير الإنجليزي يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول بصورة مثالية.

علق الإنجليزي ترنت ألكساندر آرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي ببراعة على أخبار تجديد عقد المصري محمد صلاح مع "الريدز".

وبعد فترة طويلة من التكهنات، وقع صلاح يوم الجمعة على عقده الجديد مع ليفربول، وحسب التقارير فإن الدولي المصري سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ملعب "أنفيلد".

ومن المقرر أن يحصل صلاح على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في عقده الجديد مع ليفربول، ما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي.

وأثناء حضوره لسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1، يوم الأحد، سُئل ترنت ألكساندر آرنولد عن رأيه بشأن تمديد عقد صلاح.

واعترف الظهير الإنجليزي بسروره لتمديد عقد الدولي المصري، وأنه يستهدف الفوز بالمزيد من الألقاب خلال تواجدهما على الرواق الأيمن في ليفربول.

وقال ترنت ألكساندر آرنولد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تعليقًا على تجديد عقد صلاح: "بالطبع نأمل أنه بتواجده معنا لعدة سنوات أن نفوز بالمزيد من الألقاب".

وشهد موسم 2021-22 فوز ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، لكن الفريق أخفق في تحقيق الرباعية في الرمق الأخير.

ولم يتمكن ليفربول من اقتناص لقب الدوري الإنجليزي متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، فيما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وسيشهد هجوم ليفربول عدة تغييرات في موسم 2022-23، بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني، وانضمام داروين نونيز إلى "الريدز".

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