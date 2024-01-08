رد فعل مثير .. مبابي يعلق على حلم فتاة باللعب في برشلونة

نادٍ جيد أيضًا!

يبدو أن مسلسل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لن ينتهي قريبا، وسط أنباء تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وأخرى تقربه من الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد مبابي مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التجديد لأي نادٍ مجانا، مع دخول سوق الانتقالات الشتوية، على أن ينتقل بشكل رسمي في الصيف المقبل.

ونشرت شبكة "Telefoot" مقطع مصور لمبابي وهو يتحدث مع فتاتين صغيرتين عن كرة القدم، وكلاهما من مشجعي باريس سان جيرمان، لكن إحداهما تعترف بأنها تحلم باللعب لنادٍ آخر.

سأل مبابي الفتاة "أي نادٍ؟"، فقالت له: "برشلونة"، ما دفع مبابي لتوجيه نظرة "استنكار"، ثم علق: "لم يحدث شيء، برشلونة نادٍ جيد أيضًا.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قد ذكرت أن "مبابي غير معجب بموقف ريال مدريد، الذي يرغب في حسم الصفقة خلال منتصف يناير الجاري، كما خفض العرض المالي، وسيعمل اللاعب على استكشاف المزيد من الخيارات، والتي من ضمنها الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول".