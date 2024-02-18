فيديو | صحفي ترصد له وأحرجه .. رد فعل "كوميدي" من روبرتو مانشيني بعد تألق سلطان الغنام مع النصر أمام الفتح

مانشيني حضر مواجهة النصر والفتح التي صنع بها سلطان الغنام هدفين، فماذا كان موقفه؟

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تحت أنظاره وأمام عينيه، وضع سلطان الغنام؛ ظهير أيمن النصر السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، في موقف محرج خلال مواجهة الفتح بالأمس.

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العالمي كان قد حقق الفوز أمام النموذجي بثنائية مقابل هدف وحيد، أمس السبت، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ثنائية النصر كانت بتوقيع كريستيانو رونالدو وأوتافيو، لكن الغنام هو من صنعها بطريقة مميزة، وهو ما جعل الأنظار تلتفت لمانشيو الذي كان حاضرًا للمباراة من مدرجات استاد الأول بارك، في ظل تهميشه له في الأخضر.

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الصحفي الرياضي علي العنزي لم يفوت هذه الفرصة بالطبع، ووجه عدساته لمانشيني فور صناعة الغنام للهدف الثاني، ليظهر الإيطالي راسمًا على وجهه ابتسامة عريضة، مع إشارات للأول بإبعاد عدساته عنه، رفعًا للحرج عنه.

يذكر أن مانشيني كان قد اتهم الغنام برفض الانضمام لمعسكر الأخضر الأخير قبل كأس آسيا قطر 2023، بداعي عدم المشاركة أساسيًا في المباريات، وهي التهمة التي أدانته بها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتسببت في تغريمه 200 ألف ريال.

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