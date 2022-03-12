رد صادم من الليجا لبرشلونة بسبب اتفاقية "CVC"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لن يستطيع الوصول لاتفاق قريبًا مع رابطة الدوري الإسباني بشأن قرض "CVC".

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني كان قد طالب بتعديل بنود الاتفاقية قبل الحصول على القرض.

وكان برشلونة سيحصل على مبلغ 300 مليون يورو حال أتم الاتفاق بشأن القرض، يحق له التصرف فيهم كيفما شاء سواء في سوق الانتقالات أو في الإنفاق على الرواتب والعقود الحالية.

وأكدت عدة مصادر من داخل رابطة الدوري الإسباني أن على برشلونة القبول بالاتفاقية كما هي بنفس الشروط التي وافقت عليها بقية أندية الدوري الإسباني.

ولن يستطيع برشلونة أن يبرم الاتفاق مع "CVC" بشكل منفرد، حيث تلزم الرابطة كل الأندية بالعودة إليها للموافقة على أي اتفاق، حتى يستطيعوا الاستفادة من الأموال.

وكان برشلونة ينوي أن يخصص 75% من القرض من أجل سوق الانتقالات، لكن رابطة الدوري الإسباني حددت نسبة 15% فقط للانتقالات، ومثلهم لتسديد الديون على أن يتم تخصيص 70% للبنية التحتية ونمو العلامة التجارية.