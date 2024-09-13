رد رسمي يحرج رئيس الأهلي السعودي بشأن أزمة الاستقطاب والقضايا المالية

المؤسسة الرياضية تحسم الجدل برد صريح

وضعت المؤسسة الرياضية بالسعودية، خالد العيسى رئيس النادي الأهلي في موقف حرج، بعدما أرسلت ردًا واضحًا وصريحًا على تصريحات الأخير في أحد البرامج الرياضية.

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وأرسلت المؤسسة الرياضية ردًا وتوضيحًا لبرنامج "كورة" على فضائية "روتانا"، بشأن بعض ما جاء في حوار رئيس النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى مع تركي العجمة.

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وتطرق العيسى، إلى امتلاك فهد بن نافل رئيس الهلال صلاحيات أكبر من أي رئيس نادٍ آخر في المملكة، قائلًا: "هذه تسأل عنها الجهة المنظمة، لماذا مُنح رئيس نادي صلاحيات عن باقي الأندية الأخرى؟!، أنا أراها والجميع يراها، تحدثت مع الصندوق بخصوص الصلاحيات، ولكن لا أنتزع صلاحيات غيري أخذها بالمحبة".

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وقالت المؤسسة الرياضية في ردها: "أولًا: غير صحيح بأن النادي الأهلي كان يملك في خزينته 7 آلاف ريال كما ذكر الرئيس خالد العيسى، حيث كانت فترة انتخابية ويوجد دعم من الأعضاء لجمع الأصوات".

وأضاف: "ثانيًا، فيما يخص القضايا المالية، عندما تم نقل ملكية الأندية تم سداد القضايا ولم يكن للنادي شأن فيها لأن الإجراءات تمت قبل انتخاب المجلس الحالي".

ورفضت المؤسسة التعليق على تصريحات العيسى بشأن لجنة الاستقطاب، حيث قالت: "ليس لدينا تعليق لوجود تناقض في الإجابات".

وختمت: "فيما يخص أزمة ملعب الجوهرة المشعة، تم الإعلان في مؤتمر صحفي ببداية الموسم عن تطبيق نظام حجز الملاعب واستئجارها، وكل الأندية على دراية بذلك بما فيها، النادي الأهلي لم يقم بحجز ملعب مباراة الأهلي أمام برسبوليس الإيراني إلا يوم 2 سبتمبر، رغم علمه بموعدها الرسمي منذ يوم 16 أغسطس".