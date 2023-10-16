رد رسمي من المنتخب البرازيلي على سخرية تاليسكا .. "هذه المفاجأة في انتظارك"!

مفاجأة برازيلية في انتظار أندرسون تاليسكا خلال الفترة القادمة

رد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، على "انتقادات" أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

تاليسكا سخر من اختيارات الجهاز الفني للبرازيل، معتبرًا أن مستواه وأرقامه مع النصر، تجعله يستحق الانضمام إلى المنتخب الوطني، على حساب بعض الأسماء الأخرى.

وفي هذا السياق.. أكد بافيا خلال تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، على أن استبعاد تاليسكا من منتخب البرازيل، قرار فني، ولا علاقة له برحيل اللاعب، عن القارة الأوروبية، أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأضاف المتحدث الرسمي: "مدرب السامبا قام باستدعاء اللاعبين، الذين يريدهم معه في الوقت الحالي.. ولم يكن تاليسكا ضمن حساباته".

وكشف رودريجو بافيا، عن أن أبواب المنتخب، مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وأن نجم نادي النصر، قد ينضم إلى قائمة البرازيل، خلال الفترة القادمة.



جدير بالذكر أن تاليسكا، سجل 10 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 8 مباريات رسمية مع نادي النصر، في مختلف المسابقات، بالموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

