رد حاسم من وكيل كلوب على أنباء "الوظيفة الجديدة" للألماني!

وكيل المدرب الألماني يقطع الشك باليقين

وسط التقارير المنتشرة حول قبول يورجن كلوب وظيفة جديدة بعد رحيله عن ليفربول، خرج وكيل أعماله مارك كوسيكي للرد على هذه التكهنات تمامًا.

كلوب أعلن رحيله عن الريدز بعد نهاية موسم 2023/2024، مشيرًا إلى رغبته في الحصول على راحة بعيدًا عن ضغوط التدريب، ولكن بعض الأنباء ظهرت حول عمله بمنصب رئيس كرة القدم في شركة ريد بول.

ومع ذلك، خرج كوسيكي لنفي ذلك تمامًا، قائلًا لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية:"هذا محض هراء ولا يوجد أي شيء".

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ويأتي حديث كوسيكي ليؤكد أن كلوب أغلق الباب تمامًا، أمام إمكانية العمل بكرة القدم خلال الموسم القادم، رغم ارتباطه ببعض الوظائف المختلفة على مدار الأسابيع الماضية.

يذكر أن المدرب الألماني الذي ظهر مؤخرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، قرر قضاء فترة الراحة بقصره الفخم في مدينة مايوركا الإسبانية.