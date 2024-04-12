رد الجميل .. أول تصرف من داني ألفيش مع والد نيمار بعد الخروج من السجن!

ألفيش أصبح خارج السجن بعد سداد كفالته

حرص النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق، على رد الجميل إلى والد نيمار جونيور نجم الهلال، بعد الخروج من السجن، بسبب قضية الاغتصاب التي تم احتجازه بسببها.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، ليتم الإفراج عنه بالكفالة، حيث ينتظر نتيجة الاستئناف المقدم منه.

وكشفت إينيس جوارديولا محامية ألفيش خلال تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "داني ألفيش أعاد مبلغ 150 ألف يورو إلى والد نيمار منذ أسبوع، بعد إطلاق سراحه بكفالة".

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وكان والد نيمار قد سدد مبلغ 150 ألف دولار لألفيش، من أجل تسديد تكاليف الدفاع عنه في قضيته، من أجل خروجه من تلك الأزمة.

وكان والد نيمار سيدفع أيضًا مبلغ مليون يورو ككفالة من أجل خروج ألفيش من السجن، ولكن الأخير رفض لأنه اتفق مع مجلة برازيلية على أن تدفع له الكفالة، مقابل الحصول على حقوق نشر قصة حياته بعد الخروج من السجن.