ردًا على عنصرية أسطورة ألمانيا.. كيروش: ندعوك لزيارة إيران وننتظر استقالتك!

كيروش يرد ببيان قوي على أسطورة ألمانيا

رد مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش على تصريحات أسطورة كرة القدم الألمانية يورجن كلينسمان، بعد أن انتقد الأخير أسلوب لعب الفريق الآسيوي بطريقة اعتبرها البعض عنصرية.

حيث سبق وتحدث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقال: "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبوا بها كرة القدم، ولهذا السبب كارلوس كيروش هو المدرب المناسب لهم، هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى مثل جواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية".

وعن ذلك، نشر كيروش بيانه عبر "فيسبوك" وتحدث بصورة مباشرة إلى كلينسمان، حيث قال: "عزيزي يورجن، لقد أخذت زمام المبادرة لمناداتي كارلوس، لذلك أعتقد أنه من المناسب مناداتك بيورجن. أليس كذلك؟".

وواصل البيان: "حتى لو لم تعرفني شخصيًا، فأنت تشكك في شخصيتي بحكم متحيز. بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران وفريق إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم. لا أحد يستطيع أن يضر بنزاهتنا إذا لم تكن بمستوانا بالطبع".

وتابع: "على الرغم من قول ذلك، نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء والفن، والجبر، وكل جيل الألفية. الثقافة الفارسية... واستمع أيضًا من لاعبينا إلى مدى حبهم لكرة القدم واحترامهم لها".

وأوضح: "كأمريكي / ألماني، نحن نتفهم عدم وجود دعم منك. لا مشكلة".

وأضاف: "وعلى الرغم من ملاحظاتك الفاضحة على بي بي سي التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائمًا موضع ترحيب في عائلتنا".

واختتم: "في الوقت نفسه، نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022. لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا".