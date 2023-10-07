ردًا على الانتقادات.. الاتحاد الآسيوي يكافيء العقيدي على تألقه!

هكذا رد الحارس الشاب على الانتقادات

حقق حارس النصر السعودي نواف العقيدي جائزة فردية جديدة تتوج مستواه الجيد في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ورغم بعض الانتقادات التي يتعرض لها، إلا أن العقيدي يثبت أنه حارس يستطيع أن يأمن معه النصر على مستقبله بشكل كبير.

فاز العقيدي بجائزة "نجوم المستقبل" لأفضل لاعب شاب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.

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تلك الجولة حقق فيها النصر فوزًا بثلاثية على استقلال دوشنبه الطاجيكي الذي سجل هدفًا وحيدًا لم يكن كافيًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

قدم العقيدي مباراة جيدة للغاية في هذه الجولة، رغم بعض الانتقادات التي تطاله في الدوري السعودي في بعض الأحيان.

وتغلب العقيدي في تلك المنافسة على كل من اللاعب العراقي علي جاسم، والماليزي عارف أيمن، والكوري مين جيونج هيون.