"ليس لدينا فريق" .. رديف برشلونة يطلب تأجيل مبارياته بسبب أزمة نقص حاد!

ارتباك وعجز في غرفة الملابس..

يواجه فريق الرديف بنادي برشلونة، أزمة كبرى تتعلق بنقص عدد اللاعبين المتاحين في الفريق لخوض المباريات المحلية في إسبانيا.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن فريقي الرديف والشباب لبرشلونة اضطرا إلغاء مبارياتهما هذا الأسبوع بسبب عدد الغائبين الكبير، بما في ذلك المصابين والملتزمين بالانضمام إلى منتخباتهم الوطنية في فترة الأجندة الدولية.

وأشارت الشبكة، إلى أن برشلونة طلب هذا الأسبوع، من الاتحاد الإسباني تأجيل مباراته ضد فريق الرديف لريال سوسيداد، زاعمًا بأنه لا يملك حاليًا العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة.

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واشتكى رديف برشلونة، من أن لديه 14 لاعبًا غائبًا عن القائمة، بواقع 3 لاعبين تم استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية، وهم: بيدرو سوما (أمريكا تحت 21 عامًا)، نوح دارفيتش (ألمانيا تحت 19 عامًا) ويعقوب يشفيلي (المجر تحت 19 عامًا)، بخلاف 10 لاعبين مصابين، لذلك لا يتحصل الفريق على 11 لاعبًا لخوض المباراة.

وكشفت الشبكة، أن هناك حالة من الارتباك والعجز داخل غرفة ملابس برشلونة، لأنهم يدركون أنه إذا كان لديهم جميع اللاعبين المتاحين، فلن يكون للفريق سقف من حيث الطموحات والنتائج الإيجابية.