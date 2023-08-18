رحيل نيمار يوجه ضربة إلى مساعي ريال مدريد لضم مبابي

نيمار يُسهل عملية تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان!

يستمر مسلسل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال كل سوق انتقالات، بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي سيُمكن التادي الباريسي من إبرام عقد جديد وأفضل للنجم الفرنسي.

نيمار كان يحصل على راتب كبير داخل صفوف باريس سان جيرمان، وبرحيله أصبح النادي الفرنسي يتمتع بقدرة أكبر على تقديم عرضًا ماليًا أفضل لمبابي من أجل تجديد عقده والاستمرار داخل حديقة الأمراء.

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وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة نيمار ومبابي مؤخرًا لم تكن جيدة على الإطلاق، قد يكون هذا تفسيرًا لرغبة الفرنسي في رحيل البرازيلي عن صفوف الفريق.

ريال مدريد يُراقب بحذر موقف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، حيث أكدت عدة تقارير أن النادي الإسباني واثق من التعاقد مع مبابي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.