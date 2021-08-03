اجتماع في برشلونة لحسم مستقبل بيكيه وأومتيتي

وكيل أعمال الثنائي يعقد اجتماعًا مع مسئولي برشلونة خلال الأيام القادمة.

يختتم برشلونة فترة الاستعداد للموسم الجديد بمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في مباراة ودية يوم الأربعاء.

ومع نهاية مرحلة التحضير ستبدأ الإدارة الرياضية في برشلونة المفاوضات المعلقة سواء فيما يخص تعديل رواتب القادة، أو رحيل اللاعبين الذين لا يدخلون في خطط الهولندي رونالد كومان.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن من بين المهام التي سيقوم بها ماتيو أليماني مدير برشلونة الرياضي في نهاية الأسبوع، اجتماع حاسم مع أرتورو كاناليس وكيل أعمال ثنائي الدفاع، جيرارد بيكيه والفرنسي صامويل أومتيتي.

ما هو موقف أومتيتي مع برشلونة؟

لا يزال مستقبل أومتيتي مع برشلونة معلقًا، بعدما أكد كومان قبل مباراة شتوتجارت الألماني الماضية في حديثه مع اللاعب الفرنسي أن تغيير الأجواء سيكون أفضل بالنسبة له.

ولم يحصل أومتيتي على أي دقائق في مواجهة شتوتجارت، بعدما بدأ أساسيًا في مباراتي خيمانستيك وجيرونا.

بالنسبة إلى أومتيتي، كان قرار كومان بمثابة ضربة قوية، ولم يتوقع أن يظل على مقاعد البدلاء بعدما رأي الجميع العمل الذي قام به خلال العطلة وفترة التحضير للموسم.

ويرى أومتيتي أنه في حالة بدنية جيدة للغاية وأكثر رشاقة وسرعة، ويبدو جيدًا بدنيًا وركبته لم تتأثر.

وخضع الفرنسي إلى فحص شامل من قبل رامون كوجات أخصائي إصابات الركبة، ليثبت لأي نادٍ بما في ذلك برشلونة أنه تخطى مشكلة الإصابة التي أثرت على مسيرته.

ورغم ذلك فإن برشلونة منح أومتيتي حرية كاملة للرحيل، حيث يرغب النادي الكتالوني في التخلص من خدماته بسبب راتبه الكبير.

ويصر أومتيتي على الاستمرار في برشلونة حيث يمتد عقده حتى صيف 2023 رغم أن لديه بعض العروض المثيرة للاهتمام.

ما هو موقف بيكيه مع برشلونة؟

فيما يعد موقف بيكيه مع برشلونة مختلفًا بشكل تام، حيث سيتناول وكيل أعماله مسألة تخفيض راتبه، رغم عدم وجود مشكلة في التوصل إلى اتفاق.

وتؤكد "موندو ديبورتيفو" أن النادي يرى في استمرار بيكيه أمرًا لا مفر منه، رغم الخطاب الذي أرسلته إلى قادة الفريق بضرورة تخفيض 40% من رواتبهم.

ولن يواجه بيكيه مشكلة في مساعدة برشلونة على خفض كتلة الرواتب خلال الموسم المقبل، وتكييف موسمه مع حاجة النادي.

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