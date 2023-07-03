رحيل ميسي قضى عليهم فماذا سيفعل فيهم مبابي؟! .. الدوري الفرنسي خارج الخمسة الكبار!

التصنيف القادم قد يشهد مفاجأة كبيرة!

تم الكشف عن الشكل القادم لتصنيف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وفقًا لترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن آخر خمس سنوات.

جاء هذا بعد أن تم إقصاء النقاط الخاصة بموسم 2018\19 من الحسبة التي كانت تشهد وجود إنجلترا على القمة وخلفها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا على الترتيب.

لكن بعد أن انتهى الموسم الماضي ومع بداية الموسم الجديد سيختلف الترتيب تمامًا، حيث سيتم إلغاء نقاط 2018\19 وإضافة نقاط 2023\2024 وهو ما سيبعد الدوري الفرنسي عن الخمسة الكبار ولو بشكل مؤقت.

الترتيب الجديد قد يشهد ظهور الدوري الهولندي بدلًا من الفرنسي في المركز الخامس، وسيقرب البرتغالي خطوة جديدة نحو المقدمة.

جدير بالذكر أن الدوري الفرنسي كان قد خسر لتوه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، كما أكدت تقارير صحفية أن كيليان مبابي هو الآخر في طريقه للخروج.