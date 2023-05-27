رحيل رباعي الهلال .. وظروف عائلية تهدد بقاء هذا اللاعب!

قرار حاسم من إدارة فهد بن نافل داخل نادي الهلال

يجهز مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لـ"تغيير شامل" في صفوف أجانب الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

ووفقًا لموقع "كووورة"، اليوم السبت، قررت الإدارة الهلالية، الاستغناء عن المالي موسى ماريجا والبرازيلي ماتيوس بيريرا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، بالإضافة إلى عدم التجديد للثنائي الأرجنتيني لوسيانو فييتو وأوديون إيجالو.

وعن البرازيلي ميشايل ديلجادو.. أوضح الموقع، أن ظروف عائلية قد تضطره إلى العودة لبلاده، وعدم الاستمرار مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم.